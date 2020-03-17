В Туле погоню ДПС за BMW X3 снял видеорегистратор очевидца

Фото: стоп-кадр видео

Нарушитель сбил дорожные знаки, проехал на красный и отказался от медицинского освидетельствования на алкоголь.

Читательница Myslo прислала в редакцию Myslo запись с видеорегистратора, на котором запечатлен момент погони экипажа ДПС за нарушителем. Пытаясь уйти от преследования, в районе пересечения ул. Льва Толстого и ул. Бундурина водитель BMW X3 сбил сразу два дорожных знака.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, нарушителя все же задержали. Мужчине вменяют: отказ остановиться по требованию инспектора, ДТП, проезд на запрещающий сигнал светофора и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь.