Фото: стоп-кадр видео
В Туле погоню ДПС за BMW X3 снял видеорегистратор очевидца
Нарушитель сбил дорожные знаки, проехал на красный и отказался от медицинского освидетельствования на алкоголь.
Читательница Myslo прислала в редакцию Myslo запись с видеорегистратора, на котором запечатлен момент погони экипажа ДПС за нарушителем. Пытаясь уйти от преследования, в районе пересечения ул. Льва Толстого и ул. Бундурина водитель BMW X3 сбил сразу два дорожных знака.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, нарушителя все же задержали. Мужчине вменяют: отказ остановиться по требованию инспектора, ДТП, проезд на запрещающий сигнал светофора и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь.
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