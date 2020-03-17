Опасную свалку ртутных ламп в Богородицке обещают вывезти в ближайшее время

Фото из группы «ВКонтакте» «Свобода слова Богородицк».

Об этом сообщили в минприроды региона.

16 марта на еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей региона, в том числе поступившие через социальные сети.

Одно из них касалось опасной свалки ртутных лам, которая расположена в микрорайоне Жданковский в Богородицке.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов доложил, что в кратчайшие сроки свалка будет полностью ликвидирована.