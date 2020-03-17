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Опасную свалку ртутных ламп в Богородицке обещают вывезти в ближайшее время
Фото из группы «ВКонтакте» «Свобода слова Богородицк».

Опасную свалку ртутных ламп в Богородицке обещают вывезти в ближайшее время

Об этом сообщили в минприроды региона.

16 марта на еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей региона, в том числе поступившие через социальные сети.

Одно из них касалось опасной свалки ртутных лам, которая расположена в микрорайоне Жданковский в Богородицке.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов доложил, что в кратчайшие сроки свалка будет полностью ликвидирована.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:23 +1
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Тульская областьБогородицк
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свалка ртутных лампликвидация свалки

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