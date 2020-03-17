Фото из группы «ВКонтакте» «Свобода слова Богородицк».
Опасную свалку ртутных ламп в Богородицке обещают вывезти в ближайшее время
Об этом сообщили в минприроды региона.
16 марта на еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей региона, в том числе поступившие через социальные сети.
Одно из них касалось опасной свалки ртутных лам, которая расположена в микрорайоне Жданковский в Богородицке.
Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов доложил, что в кратчайшие сроки свалка будет полностью ликвидирована.
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