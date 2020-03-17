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Банк ВТБ расширяет сотрудничество с ГТЛК

Банк ВТБ расширяет сотрудничество с ГТЛК

Банк ВТБ выдал компании Группы ГТЛК банковскую гарантию возврата возмещения НДС на сумму свыше 22,3 млрд рублей.

Гарантия предоставлена в рамках ранее заключенного генерального соглашения о выдаче банковских гарантий по поручению дочерней организации ООО «Государственная транспортная лизинговая компания -1520» (ГТЛК).

Гарантия возврата возмещения НДС обеспечивает обязательства налогоплательщика по возврату в бюджет излишне полученных им или зачтенных ему сумм в случае решения о полном или частичном возмещении налога.

Гарантия позволяет сократить срок возмещения с 72 до 7 рабочих дней.

Начальник управления документарного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Константин Савельев прокомментировал:

– Реализуя проект по выдаче гарантии возмещения НДС для ГТЛК, мы ставили перед собой цель помочь компании за короткий срок вернуть средства для возможности их дальнейшего использования в текущей финансово-хозяйственной деятельности.

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