В правительстве Тульской области рассказали о наличии продуктов в магазинах и торговых сетях
Торговые сети готовы в полном объеме обеспечить все потребности туляков.
Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку совместно с региональными и федеральными торговыми сетями ведет мониторинг ситуации на потребительском рынке региона.
В настоящее время ситуация стабильная. Дефицита продовольственных товаров, включая рыбные и мясные консервы, говядину, свинину, курицу, подсолнечное и сливочное масло, молоко, яйца, сахар и соль, рис, пшено, гречку, картофель, капусту, морковь, детские смеси, не наблюдается.
Председатель Комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов:
Вячеслав Романов
– В настоящее время дефицита продовольственных товаров, в том числе товаров первой необходимости, не наблюдается.
Торговые сети обеспечены достаточным количеством товаров, кроме того, они сейчас увеличивают поставки, делают дополнительные запасы на складах. Роста цен также не зафиксировано.
Восполняемость товаров на полках осуществляется своевременно, в соответствии с установленными стандартами. Торговые сети Тульского региона готовы в полном объеме обеспечить все потребности туляков в продовольственных и непродовольственных товарах.
Myslo тоже отправился в рейд по крупным и не очень магазинам Тулы. Репортаж — уже сегодня на нашем портале.