В правительстве Тульской области рассказали о наличии продуктов в магазинах и торговых сетях

– В настоящее время дефицита продовольственных товаров, в том числе товаров первой необходимости, не наблюдается.

Торговые сети обеспечены достаточным количеством товаров, кроме того, они сейчас увеличивают поставки, делают дополнительные запасы на складах. Роста цен также не зафиксировано.

Восполняемость товаров на полках осуществляется своевременно, в соответствии с установленными стандартами. Торговые сети Тульского региона готовы в полном объеме обеспечить все потребности туляков в продовольственных и непродовольственных товарах.