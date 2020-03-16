новости
новости
Регистрация
В правительстве Тульской области рассказали о наличии продуктов в магазинах и торговых сетях
Фото из архива Myslo.

В правительстве Тульской области рассказали о наличии продуктов в магазинах и торговых сетях

Торговые сети готовы в полном объеме обеспечить все потребности туляков.

Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку совместно с региональными и федеральными торговыми сетями ведет мониторинг ситуации на потребительском рынке региона.

В настоящее время ситуация стабильная. Дефицита продовольственных товаров, включая рыбные и мясные консервы, говядину, свинину, курицу, подсолнечное и сливочное масло, молоко, яйца, сахар и соль, рис, пшено, гречку, картофель, капусту, морковь, детские смеси, не наблюдается.

Председатель Комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов:

Вячеслав Романов

– В настоящее время дефицита продовольственных товаров, в том числе товаров первой необходимости, не наблюдается.

Торговые сети обеспечены достаточным количеством товаров, кроме того, они сейчас увеличивают поставки, делают дополнительные запасы на складах. Роста цен также не зафиксировано.

Восполняемость товаров на полках осуществляется своевременно, в соответствии с установленными стандартами. Торговые сети Тульского региона готовы в полном объеме обеспечить все потребности туляков в продовольственных и непродовольственных товарах.

Myslo тоже отправился в рейд по крупным и не очень магазинам Тулы. Репортаж — уже сегодня на нашем портале.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
продуктыажиотажкоронавирус
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за коронавируса в Тульской области объявлен режим повышенной готовности
Из-за коронавируса в Тульской области объявлен режим повышенной готовности
Тульский суд вынесет приговор обвиняемым в групповом изнасиловании
Тульский суд вынесет приговор обвиняемым в групповом изнасиловании
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.