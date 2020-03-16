Тульский суд вынесет приговор обвиняемым в групповом изнасиловании

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24- и 22-летних мужчин. Они обвиняются по трем статьям: изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, иные действия сексуального характера с применением насилия, кража.

Как установлено в ходе следствия, ночью 6 января 2020 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир на улице Кутузова, изнасиловали свою знакомую, а также совершили в отношении нее иные действия сексуального характера.

После один из обвиняемых украл у потерпевшей мобильный телефон.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.