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Тульский суд вынесет приговор обвиняемым в групповом изнасиловании

Тульский суд вынесет приговор обвиняемым в групповом изнасиловании

Преступление случилось в Пролетарском районе Тулы.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24- и 22-летних мужчин. Они обвиняются по трем статьям: изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, иные действия сексуального характера с применением насилия, кража.

Как установлено в ходе следствия, ночью 6 января 2020 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир на улице Кутузова, изнасиловали свою знакомую, а также совершили в отношении нее иные действия сексуального характера.

После один из обвиняемых украл у потерпевшей мобильный телефон.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:00 +2
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