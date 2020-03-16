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Студенты ТулГУ переходят на особый режим обучения

Студенты ТулГУ переходят на особый режим обучения

Сообщение об этом размещено на официальном сайте университета.

На основании приказа Минобрнауки России от 14 марта 2020 № 397 в целях усиления мер по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, с 16 марта 2020 года и до отдельного распоряжения в Тульском государственном университете вводится особый порядок реализации образовательных программ.

Контактная работа студентов и преподавателей (лекции, семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы, групповые консультации, индивидуальная работа обучающихся с преподавателями и т. п.) будет проводиться исключительно с использованием технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В отдельных случаях обучающимся будет предоставлена возможность перевода на обучение по индивидуальному учебному плану.

Сообщения о дальнейших действиях будут размещены на сайте университета и в личных кабинетах студентов.

Сюжет: Коронавирус
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