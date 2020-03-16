Студенты ТулГУ переходят на особый режим обучения

На основании приказа Минобрнауки России от 14 марта 2020 № 397 в целях усиления мер по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, с 16 марта 2020 года и до отдельного распоряжения в Тульском государственном университете вводится особый порядок реализации образовательных программ.



Контактная работа студентов и преподавателей (лекции, семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы, групповые консультации, индивидуальная работа обучающихся с преподавателями и т. п. ) будет проводиться исключительно с использованием технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В отдельных случаях обучающимся будет предоставлена возможность перевода на обучение по индивидуальному учебному плану.



Сообщения о дальнейших действиях будут размещены на сайте университета и в личных кабинетах студентов.