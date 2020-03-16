Тульское министерство образования: график проведения в школах ВПР пока прежний

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Усилить санитарно-эпидемиологический режим, отменить проведение всех массовых мероприятий и с 17 марта организовать работу по переводу на дистанционный режим – такая рекомендация дана тульским учреждениям среднего и дополнительного образования. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

– Электронные дневники позволяют ежедневно организовывать обмен информацией между педагогами и учениками, размещать задания, проконтролировать их выполнение, прикреплять презентации и тесты. Дистанционное обучение вводится до начала весенних каникул. В учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования – на 14 дней, – пояснила министр. – Никаких требований к организации дистанционного обучения нет. Школа обладает полной автономией и в соответствии с техническими и кадровыми возможностями может принимать решение о том, каким именно образом будет организован этот процесс. В случае возникновения сложностей при изучении новой темы возможно проведение индивидуальных консультаций для детей.

Что касается итоговых оценок за четверти, то они будут выставлены на основании тех оценок, которые имеются у учеников на данный момент.

Многих родителей также волнует вопрос организации и проведения ВПР, которые по графику должны начаться сразу после окончания весенних каникул.

– Графики ВПР в настоящее время скорректированы, мы надеемся, что с 1 апреля они пройдут в штатном режиме. Всероссийские проверочные работы проводит Рособрзнадзор, окончательное решение о точных графиках не принято еще, – отметила Алевтина Шевелева. – Вузы, находящиеся на территории Тульской области, относятся к ведению федерального министерства образования науки. Вместе с тем мы также будем собирать информацию о том, в какой форме будут продолжать обучение наши высшие учебные заведения. Мы знаем, что соответствующий приказ с аналогичными рекомендациями подписан министром образования и науки РФ.

Мы считаем, что перевод детей на дистанционную форму обучения не отразится на качестве образования.

Детские сады и учреждения круглосуточного пребывания продолжат работу в штатном режиме.