новости
новости
Регистрация
Тульские десантники поздравили детей-сирот с 23 февраля и 8 марта
Фото предоставлено участниками мероприятия

Тульские десантники поздравили детей-сирот с 23 февраля и 8 марта

Военные привезли подарки воспитанникам Барсуковской школы-интерната имени А. М. Гаранина.

Военнослужащие подразделений 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии посетили детей-сирот, которые воспитываются в Барсуковской школе-интернате имени А. М. Гаранина.

Десантники поздравили мальчишек с прошедшим Днём защитника Отечества и вручили подарки – футбольную форму. Девочек тоже не обошли вниманием – в честь 8 марта им презентовали костюмы-кигуруми. Акцию десантники провели в выходной день, презенты для детей закупали на личные средства.

После вручения подарков прошло праздничное чаепитие – военные угостили воспитанников интерната сладостями, пообщались и ответили на вопросы ребят, а те, в свою очередь, пригласили гостей войти в состав жюри конкурса строевой песни, который пройдёт в интернате в преддверии Дня Победы.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:24 +9
Другие статьи по темам
Событие
поздравление детей-сиротподарки для детейтульские десантники106-я дивизия ВДВшкола-интернат
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские школьники прошли в финал космической программы «Сириус 2020»
Тульские школьники прошли в финал космической программы «Сириус 2020»
В Заречье полицейские задержали уличного грабителя
В Заречье полицейские задержали уличного грабителя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.