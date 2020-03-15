Тульские десантники поздравили детей-сирот с 23 февраля и 8 марта

Фото предоставлено участниками мероприятия

Военнослужащие подразделений 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии посетили детей-сирот, которые воспитываются в Барсуковской школе-интернате имени А. М. Гаранина.

Десантники поздравили мальчишек с прошедшим Днём защитника Отечества и вручили подарки – футбольную форму. Девочек тоже не обошли вниманием – в честь 8 марта им презентовали костюмы-кигуруми. Акцию десантники провели в выходной день, презенты для детей закупали на личные средства.

После вручения подарков прошло праздничное чаепитие – военные угостили воспитанников интерната сладостями, пообщались и ответили на вопросы ребят, а те, в свою очередь, пригласили гостей войти в состав жюри конкурса строевой песни, который пройдёт в интернате в преддверии Дня Победы.