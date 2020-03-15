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Тульские школьники прошли в финал космической программы «Сириус 2020»

Тульские школьники прошли в финал космической программы «Сириус 2020»

Они прошли три заочных этапа и оказались в числе лучших участников конкурса.

В подмосковном Королёве завершилась Космическая программа «Сириус - 2020». Она проводилась Образовательным центром «Сириус» совместно с Госкорпорацией «Роскосмос», фондом содействия инновациям и Сколковским институтом науки и технологий. 

Программа стала финалом конкурсов проекта «Дежурный по планете 2019-2020» для школьников 8-11 классов. Он объединяет пять технологических курсов по разработке оборудования для спутников и прототипов космических аппаратов.

В номинации «Делаем станцию приема данных в L-диапазоне с метеорологических спутников своими руками» участвовали ученики 9-А класса тульского Центра образования № 7 Леонид Баранов и Мария Степанова.

Ребята прошли три заочных этапа, включающихся тестирование, практические задания и создание индивидуальных проектов, и оказались в числе 24 финалистов из разных регионов.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:28 +2
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конкурс для школьниковКосмическая программа Сириус 2020Центр образования 7
Место
ТулаКоролёв

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