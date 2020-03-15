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В Заречье полицейские задержали уличного грабителя

В Заречье полицейские задержали уличного грабителя

Преступник отобрал у местного жителя документы, банковские карты и мобильник.

В отдел полиции «Зареченский» с заявлением обратился местный житель. Он рассказал, что рядом с домом на ул. М. Горького неизвестный мужчина, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, отобрал у него документы, банковские карты и телефон.

В результате оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 52-летний туляк. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:26 0
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