Археологи «Куликова поля» будут искать остатки крепостей Большой засечной черты

Фото Романа Солопова.

Экспедиция приурочена к 500-летию завершение строительства Тульского кремля и начала создания Большой засечной черты.

Тульская археологическая экспедиция государственного музея-заповедника «Куликово поле» приступит к поиску остатков крепостей Большой засечной черты — оборонительных сооружений XVI—XVII вв. еков, защищавших южные границы государства от набегов противников. Об этом пишет «ТАСС».

- С мая мы приступаем к исследованию Большой засечной черты в Суворовском, Одоевском районах Тульской области, чтобы найти остатки крепостей, которые были там в XVI—XVII вв. еках. Их примерные места расположения мы узнали из летописных источников, имеющимся в архивах различным землеустроительным документам. Очевидно, что сами деревянные постройки не сохранились, но при их возведении проводились земляные работы и должны остаться валы, рвы, некие границы периметров, — цитирует издание заведующего отделом археологических исследований музея-заповедника Евгения Столярова.

Речь идет об относительно небольших сооружениях площадью около 250 кв. м, которые использовались для обороны южных рубежей государства.

По словам Столярова, использовать аэрофотосъемку на территории засек нет смысла, ведь крепости были не очень большие, их остатки неразличимы сверху. Полигоны будут обследовать пошагово.

До октября 2020 года археологи планируют подтвердить только три объекта.

Экспедиция приурочена к 500-летию завершение строительства Тульского кремля и начала создания Большой засечной черты.