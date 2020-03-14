Археологи «Куликова поля» будут искать остатки крепостей Большой засечной черты
Экспедиция приурочена к 500-летию завершение строительства Тульского кремля и начала создания Большой засечной черты.
Тульская археологическая экспедиция государственного музея-заповедника «Куликово поле» приступит к поиску остатков крепостей Большой засечной черты — оборонительных сооружений
- С мая мы приступаем к исследованию Большой засечной черты в Суворовском, Одоевском районах Тульской области, чтобы найти остатки крепостей, которые были там
Речь идет об относительно небольших сооружениях площадью около 250 кв. м, которые использовались для обороны южных рубежей государства.
По словам Столярова, использовать аэрофотосъемку на территории засек нет смысла, ведь крепости были не очень большие, их остатки неразличимы сверху. Полигоны будут обследовать пошагово.
До октября 2020 года археологи планируют подтвердить только три объекта.
Экспедиция приурочена к 500-летию завершение строительства Тульского кремля и начала создания Большой засечной черты.