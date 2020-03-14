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Сильный ветер повалил в Большой Туле 36 деревьев
Фото пресс-службы администрации города.

Сильный ветер повалил в Большой Туле 36 деревьев

К счастью, никто не пострадал.

Тульские спасатели устраняют последствия разбушевавшегося накануне ветра. По сообщению пресс-службы городской администрации, 13 марта из-за непогоды в Большой Туле рухнули 36 деревьев. 

Спасатели распиливают упавшие деревья и вывозят их. 

Напомним, вчера порывы ветра достигали 22 м/с. В Тульской области был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Фото и видео последствий разгула стихии смотрите здесь.

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Сильный ветер в Туле повалил деревья, Фото: 1
Сильный ветер в Туле повалил деревья, Фото: 2
Сильный ветер в Туле повалил деревья, Фото: 3
Сильный ветер в Туле повалил деревья, Фото: 4
Сильный ветер в Туле повалил деревья, Фото: 5
Сильный ветер в Туле повалил деревья, Фото: 6
Сильный ветер в Туле повалил деревья, Фото: 7
Сильный ветер в Туле повалил деревья, Фото: 8
Сильный ветер в Туле повалил деревья, Фото: 9
Сильный ветер в Туле повалил деревья, Фото: 10
Сильный ветер в Туле повалил деревья, Фото: 11
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:01 +6
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