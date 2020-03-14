Сильный ветер повалил в Большой Туле 36 деревьев

Фото пресс-службы администрации города.

К счастью, никто не пострадал.

Напомним, вчера порывы ветра достигали 22 м/с. В Тульской области был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Фото и видео последствий разгула стихии смотрите здесь .

Спасатели распиливают упавшие деревья и вывозят их.

Тульские спасатели устраняют последствия разбушевавшегося накануне ветра. По сообщению пресс-службы городской администрации, 13 марта из-за непогоды в Большой Туле рухнули 36 деревьев.