Фото пресс-службы администрации города.
Сильный ветер повалил в Большой Туле 36 деревьев
К счастью, никто не пострадал.
Тульские спасатели устраняют последствия разбушевавшегося накануне ветра. По сообщению пресс-службы городской администрации, 13 марта из-за непогоды в Большой Туле рухнули 36 деревьев.
Спасатели распиливают упавшие деревья и вывозят их.
Напомним, вчера порывы ветра достигали 22 м/с. В Тульской области был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Фото и видео последствий разгула стихии смотрите здесь.
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