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В Туле в ДТП с машиной каршеринга пострадал ребенок
Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщил Myslo очевидец, днем 14 марта в Туле на пересечении улиц Патронной и Кирова произошло ДТП с участием Ford Focus и автомобиля каршеринга Volkswagen Polo.
По предварительной информации, Ford ехал по ул. Кирова в сторону ДК комбайностроителей, а каршеринг пересекал улицу перпендикулярно и не пропустил автомобиль, имеющий преимущество в движении.
В результате ДТП пострадала маленькая пассажирка Ford. В момент ДТП девочка находилась в детском удерживающем устройстве.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой помощи.
По словам очевидца, в сторону центра образовалась серьезная пробка.
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