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В Туле в ДТП с машиной каршеринга пострадал ребенок
Фото пользователя Lexus650.

В Туле в ДТП с машиной каршеринга пострадал ребенок

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщил Myslo очевидец, днем 14 марта в Туле на пересечении улиц Патронной и Кирова произошло ДТП с участием Ford Focus и автомобиля каршеринга Volkswagen Polo.

По предварительной информации, Ford ехал по ул. Кирова в сторону ДК комбайностроителей, а каршеринг пересекал улицу перпендикулярно и не пропустил автомобиль, имеющий преимущество в движении.

В результате ДТП пострадала маленькая пассажирка Ford. В момент ДТП девочка находилась в детском удерживающем устройстве.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

По словам очевидца, в сторону центра образовалась серьезная пробка.

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В Туле в ДТП с машиной каршеринга пострадал ребенок, Фото: 1
В Туле в ДТП с машиной каршеринга пострадал ребенок, Фото: 2
В Туле в ДТП с машиной каршеринга пострадал ребенок, Фото: 3
В Туле в ДТП с машиной каршеринга пострадал ребенок, Фото: 4
В Туле в ДТП с машиной каршеринга пострадал ребенок, Фото: 5
В Туле в ДТП с машиной каршеринга пострадал ребенок, Фото: 6
В Туле в ДТП с машиной каршеринга пострадал ребенок, Фото: 7
В Туле в ДТП с машиной каршеринга пострадал ребенок, Фото: 8
В Туле в ДТП с машиной каршеринга пострадал ребенок, Фото: 9
В Туле в ДТП с машиной каршеринга пострадал ребенок, Фото: 10
В Туле в ДТП с машиной каршеринга пострадал ребенок, Фото: 11
В Туле в ДТП с машиной каршеринга пострадал ребенок, Фото: 12
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В Туле в ДТП с машиной каршеринга пострадал ребенок, Фото: 14
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:50 +9
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