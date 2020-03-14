В Туле в ДТП с машиной каршеринга пострадал ребенок

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Как сообщил Myslo очевидец, днем 14 марта в Туле на пересечении улиц Патронной и Кирова произошло ДТП с участием Ford Focus и автомобиля каршеринга Volkswagen Polo.

По предварительной информации, Ford ехал по ул. Кирова в сторону ДК комбайностроителей, а каршеринг пересекал улицу перпендикулярно и не пропустил автомобиль, имеющий преимущество в движении.

В результате ДТП пострадала маленькая пассажирка Ford. В момент ДТП девочка находилась в детском удерживающем устройстве.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

По словам очевидца, в сторону центра образовалась серьезная пробка.