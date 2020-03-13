Последствия штормового ветра в Тульской области: фото и видео

Фото из соцсетей, Алексея Пирязева и Алексея Горохова.

Сегодня в регионе порывы ветра достигали 22 м/с.

В Туле сегодня бушует непогода. Штормовой ветер накрыл не только наш регион, но и весь Центральный федеральный округ. Объявлен оранжевый уровень опасности.

В Тульской области ветер валил деревья, дорожные знаки, кое-где срывал крыши. Некоторые населенные пункты остались без электроснабжения.

Фото и видео последствий ненастья жители региона опубликовали в соцсетях.

Зеленстрой:



Фото: Анечка Марс.

Улица Кутузова:



Фото: Ваня Иванов.

Улица Седова:



Фото: Natalie Gerasimova.

Улица Литейная:

Остановка «Педуниверситет:

В Новомосковске ветер повалил шифер с крыши на припаркованный автомобиль:



Фото из группы «Подслушано Новомосковск».

В Донском на улице Стрелковой Дивизии тоже пострадал автомобиль — на него свалились ветки дерева:



Фото из группы «Подслушано в Донском».

Отметим, что сильный ветер задержится в нашем регионе еще на сутки. Будьте внимательны и осторожны.