Последствия штормового ветра в Тульской области: фото и видео
Сегодня в регионе порывы ветра достигали 22 м/с.
В Туле сегодня бушует непогода. Штормовой ветер накрыл не только наш регион, но и весь Центральный федеральный округ. Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Тульской области ветер валил деревья, дорожные знаки, кое-где срывал крыши. Некоторые населенные пункты остались без электроснабжения.
Фото и видео последствий ненастья жители региона опубликовали в соцсетях.
Зеленстрой:
Фото: Анечка Марс.
Улица Кутузова:
Фото: Ваня Иванов.
Улица Седова:
Фото: Natalie Gerasimova.
Улица Литейная:
Остановка «Педуниверситет:
В Новомосковске ветер повалил шифер с крыши на припаркованный автомобиль:
Фото из группы «Подслушано Новомосковск».
В Донском на улице Стрелковой Дивизии тоже пострадал автомобиль — на него свалились ветки дерева:
Фото из группы «Подслушано в Донском».
Отметим, что сильный ветер задержится в нашем регионе еще на сутки. Будьте внимательны и осторожны.