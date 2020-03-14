В Туле пятеро рабочих похищали ядовитое вещество с металлургического завода

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Четверо мужчин воровали пентоксид ванадия и передавали его водителю предприятия, который выносил вещество с территории завода в специальном поясе.

В Туле сотрудники уголовного розыска задержали группу злоумышленников, совершавших кражи с металлургического предприятия. Они похищали пентоксид ванадия. Это соединение является сырьем для производства феррованадия — легирующего элемента с широкой сферой применения в сталях и сплавах разнообразных классов и назначений.

По предварительным данным, злоумышленники в дальнейшем продавали похищенное.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, подозреваемые для реализации преступного умысла использовали автотранспорт, имевший возможность проезда на территорию завода.

Водитель одной из таких машин, входивший в состав группы злоумышленников, использовал специальный пояс, в тайниках которого можно было спрятать похищенное. Само вещество ему передавали другие работники предприятия.

Надев пояс с пентоксидом ванадия и спрятав его под одеждой, водитель покидал территорию завода, после чего в заранее условленном месте передавал похищенное.

Похищаемое вещество является ядовитым — рабочие подвергали свои жизни опасности.



По первоначальным оценкам, подозреваемые совершили кражу 120 кг вещества на общую сумму свыше 42 тысяч рублей.

Полицейские при проведении оперативных мероприятий выявили всю схему реализации преступного умысла и задержали злоумышленников — водителя завода и четверых его подельников, также работающих на предприятии. Похищенное обнаружено и изъято.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».