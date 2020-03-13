Из-за штормового ветра без света остаются более 13 тысяч жителей Тульской области

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

По уточненным данным, из-за штормового ветра в Тульской области без электроэнергии остались более 13 тысяч жителей.

Как сообщает региональное МЧС, в Дубенском районе под отключения попали 125 домов (это 2880 жителей), в Заокском — 960 домов (2517 жителей), в Чернском — 164 дома (437 жителей), в Ясногорском — 56 домов (72 жителя), в Алексине — 36 домов (42 жителя), в Кимовске — 12 домов (350 жителей), в Донском — 250 домов (4900 жителей), в ГО Тула — 556 домов (1884 жителя).

Оперативный персонал «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» восстанавливает электроснабжение. Сообщается, что неблагоприятные погодные условия вызвали технологические нарушения на линиях электропередачи 6-10 кВ.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в ряде населенных пунктов Центрального округа (Прилепах, Тихвинке, Стрекаловке, Плужниково, Фроловке, Пиваловке, Фалдино) электроснабжение было нарушено из-за падения дерева на провода.