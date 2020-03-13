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В Туле велосипедист от злости разбил окно в автобусе

В Туле велосипедист от злости разбил окно в автобусе

Теперь его разыскивает полиция.

Инцидент произошел 12 марта в Туле, на улице Советской, и попал на запись видеорегистратора. Автовладелец позже опубликовал ролик в соцсетях.

На записи видно, как велосипедист сначала спокойно едет по проезжей части, на остановке догоняет городской автобус и останавливается около него. Далее что-то высказывает водителю, замахивается, а затем бьет кулаком в стекло и разбивает его. После этого велосипедист оперативно покидает место конфликта.

В УМВД России по Тульской области сообщили, что сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе полиции Центральный, проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств случившегося. На данный момент личность агрессивного велосипедиста не установлена.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:05 +4
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Место
Тула
Прочее
автобусобщественный транспорт

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