В Туле велосипедист от злости разбил окно в автобусе

Инцидент произошел 12 марта в Туле, на улице Советской, и попал на запись видеорегистратора. Автовладелец позже опубликовал ролик в соцсетях.

На записи видно, как велосипедист сначала спокойно едет по проезжей части, на остановке догоняет городской автобус и останавливается около него. Далее что-то высказывает водителю, замахивается, а затем бьет кулаком в стекло и разбивает его. После этого велосипедист оперативно покидает место конфликта.

В УМВД России по Тульской области сообщили, что сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе полиции Центральный, проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств случившегося. На данный момент личность агрессивного велосипедиста не установлена.