Как в Тульской области в Год здоровья будут развивать здравоохранение

Одна из главных задач — сделать первичную помощь качественной и доступной для каждого жителя области. До 1 июля будет утверждена новая программа модернизации первичного звена.

Жители 22 населенных пунктов региона смогут получать медицинскую помощь рядом с домом благодаря ФАПам, возведенным в 2019 году.

«Это осмотр фельдшера, ЭКГ, экспресс-анализы», — отметил министр.

В этом году запланировано приобрести во все ФАПы телемедицинские комплексы, которые позволяют проводить консультации со специалистами районных больниц и диагностических центров. Для оказания медпомощи жителям отдаленных населенных пунктов и профосмотров на предприятиях работают 32 передвижных комплекса. Еще два по инициативе губернатора закупят в 2020 году за счет внебюджетных средств.

Для снижения смертности от болезней системы кровообращения в регионе работает прозрачная схема оказания помощи в этой сфере. Она позволила обеспечить ежедневный контроль за профильной госпитализацией больных и таким образом увеличить количество стентирований и операционных вмешательств.

«В прошлом году мы сохранили жизнь около трех тысяч туляков, ведь в случае острого инфаркта именно стентирование — это спасенная жизнь», — сказал Алексей Эрк.

В 2019 году открыты 2 областных сосудистых и 5 первичных сосудистых отделений. В 2020 году будут дооснащены 3 медицинских учреждения: Тульская областная клиническая больница, Новомосковская и Ваныкинская больницы. В планах закупка для этих учреждений РКТ, ангиографа, аппарата УЗИ для исследования сердца и сосудов, эндоскопической стойки для нейрохирургии.

Для экстренной эвакуации пациентов при острых инфарктах и инсультах при необходимости используется санитарная авиация.

В центре медицины катастроф авиамедицинские бригады дежурят в круглосуточном режиме.

Еще одним приоритетным направлением остается борьба с онкологическими заболеваниями. В регионе действует единая структура онкологической службы, работают три центра амбулаторной онкологической помощи. В 2019 году они были оснащены диагностическим оборудованием на сумму 86,5 млн рублей. В 2020 году планируется дооснастить центры оборудованием еще на 36 млн руб.

«Получить противоопухолевую лекарственную терапию теперь можно не только в Туле, но также в Щекино и Новомосковске», — отметил Алексей Эрк.

В онкодиспансере до конца марта будет запущен новый линейный ускоритель, сейчас радиологическая помощь оказывается в Туле и Новомосковске на действующих аппаратах. Ведется строительство нового онкодиспансера. Сюда в 2020 году за счет федеральных средств планируется приобрести второй ускоритель, он будет синхронизирован с первым. В Тульской области продолжает действовать проект «Онкопатруль71», цель которого — раннее выявление онкологических заболеваний.

Для решения кадровой проблемы в медицине по поручению Алексея Дюмина разрабатываются дополнительные меры соцподдержки медиков. Ведется работа по привлечению в медучреждения региона выпускников вузов ЦФО. На базе Тульского медицинского колледжа идет обучение среднего медперсонала: фельдшеров, медсестер, лаборантов.

В этом году в Туле открыта медицинская школа «Ступени к медицине» для ранней профориентации, в которой начали обучение 123 человека из 12 муниципальных образований.

Сейчас в фонде служебного жилья для медиков — 36 квартир, 7 из них приобретено в 2019 году. Благодаря поддержке губернатора в нынешнем году выделено 100 квартир для медицинских работников в Туле. За счет средств регионального бюджета будет приобретено 25 квартир в районах области.

В 2020 году планируется развитие информатизации здравоохранения. Речь идет о внедрении электронных рецептов, регистра лиц, нуждающихся в долговременном уходе на дому. Будут запущены 2 проекта для диагностики и лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний с использованием искусственного интеллекта. Пройдет расширение телемедицинской сети за счет закупаемого оборудования, в том числе на ФАПах.

Большой блок в плане Года здоровья — это массовые спортивные мероприятия с привлечением молодежи, а также профилактические акции, непосредственно приближенные к месту работы или проживания людей.

Для сохранения мужского и женского здоровья будут проводиться скрининговые исследования. В этом году на 60 предприятиях региона пройдут профилактические осмотры, которые должны охватить не менее 10 000 человек.

Министр подчеркнул, что мероприятия Года здоровья синхронизированы с задачами национального проекта «Здравоохранение».