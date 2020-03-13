Необычное ДТП: в Туле дорожный знак проткнул новый Volkswagen на автовозе

Водитель уверен, что во всем виноват сильный ветер.

Утром 13 марта в Туле на Веневском шоссе, неподалеку от завода «Штамп», произошло странное ДТП. Дорожный знак «Пешеходный переход» воткнулся в новенький Volkswagen Tiguan, который находился на автовозе.

По словам водителя автовоза, он собирался проехать под путепроводом, но понял, что транспортное средство не пройдет под ним из-за слишком больших габаритов.

Автовоз начал сдавать назад, чтобы развернуться. Но что-то пошло не так. По мнению водителя, в момент маневра сильный ветер повалил дорожный знак позади него, в результате чего автовоз буквально «насадился» на наклонившийся знак как на пику. Пострадал крайний автомобиль — Volkswagen Tiguan: смята дверь багажника, разбито стекло.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, версия водителя очень похожа на правду. Во-первых, следы автовоза не доходят до сломанного дорожного объекта, во-вторых, на основании знака повреждений нет.

К слову, вопросы есть и к самой установке объекта «Пешеходный переход»: складывается впечатление, что он был просто вкопан в землю, без бетонного основания.

Друзья, а вы что думаете о причинах ДТП? Пишите свои версии в комментариях!