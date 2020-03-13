Туляки сдали в Росгвардию оружия на 170 тысяч рублей

Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

Профилактическое мероприятие по добровольной сдаче оружия продлится до 25 декабря 2020 года.

Управление Росгвардии по Тульской области напоминает, что граждане за вознаграждение могут принять участите в профилактическом мероприятии по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Указанные лица, в соответствии с примечаниями к статьям 222 и 222.1 УК РФ, освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение сданных предметов и веществ.

Оружие следует сдавать в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области либо в ОВД по месту жительства или по месту обнаружения.

Ведомство сообщает, что с момента проведения мероприятия 95 граждан сдали 99 единиц оружия, 4150 патронов различного калибра и 200 г пороха.

Справки о выплатах вознаграждений выданы на 170 тыс. 725 рублей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (4872) 33-81-95 .

Профилактическое мероприятие продлится до 25 декабря 2020 года.

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