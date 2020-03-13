Туляки сдали в Росгвардию оружия на 170 тысяч рублей
Профилактическое мероприятие по добровольной сдаче оружия продлится до 25 декабря 2020 года.
Управление Росгвардии по Тульской области напоминает, что граждане за вознаграждение могут принять участите в профилактическом мероприятии по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Указанные лица, в соответствии с примечаниями к статьям 222 и 222.1 УК РФ, освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение сданных предметов и веществ.
Оружие следует сдавать в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области либо в ОВД по месту жительства или по месту обнаружения.
Ведомство сообщает, что с момента проведения мероприятия 95 граждан сдали 99 единиц оружия, 4150 патронов различного калибра и 200 г пороха.
Справки о выплатах вознаграждений выданы на 170 тыс. 725 рублей.
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
Профилактическое мероприятие продлится до 25 декабря 2020 года.
|
Наименование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств
|
Размеры денежного вознаграждения за единицу (руб.)
|
1. Пистолет, револьвер
|
7000
|
2. Винтовка, включая образцы охотничьего оружия с нарезным стволом
|
6000
|
3. Гладкоствольное оружие, включая обрезы
|
4000
|
4. Огнестрельное оружие ограниченного поражения
|
2000
|
5. Газовое оружие
|
1000
|
6. Самодельное оружие или стреляющее устройство
|
1000
|
7. Взрывчатые вещества, кроме пороха (за 1 кг в тротиловом эквиваленте)
|
5000
|
8. Порох (за 1 кг)
|
500
|
9. Артиллерийский снаряд, минометная мина, выстрел к гранатомету, включая боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомба, мина, Граната, снаряд)
|
1000
|
10. Граната
|
2000
|
11. Мина инженерная
|
2000
|
20. Патрон к боевому и охотничьему оружию с нарезным стволом (калибра более 5,6 мм)
|
10
|
21. Патрон к малокалиберному оружию
|
5
|
22. Патрон к гладкоствольному оружию
|
5
|
23. Патрон травматического действия
|
5
|
24. Основные части огнестрельного оружия
|
15% от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида (типа) оружия
|
25. Оружие, зарегистрированное в установленном порядке в органах внутренних дел
|
50% от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида (типа) оружия