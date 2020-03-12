Владимир Путин наградил директора тульского лицея Веру Сошневу

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Вера Витальевна удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий Указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту документа, награду Вере Витальевне вручили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.

Директор тульского гуманитарно-математического лицея № 1 имени Героя России Д. Е. Горшкова, член Общественной палаты Тульской области Вера Сошнева, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.