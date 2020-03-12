новости
новости
Регистрация
Владимир Путин наградил директора тульского лицея Веру Сошневу
Фото из архива MySlo

Владимир Путин наградил директора тульского лицея Веру Сошневу

Вера Витальевна удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Директор тульского гуманитарно-математического лицея № 1 имени Героя России Д. Е. Горшкова, член Общественной палаты Тульской области Вера Сошнева, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий Указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту документа, награду Вере Витальевне вручили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
награждениемедаль ордена За заслуги перед ОтечествомУказ Президента
Люди
Вера Сошнева
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле 13 марта не будет электроэнергии
Где в Туле 13 марта не будет электроэнергии
Подарком для тулячки на 8 марта стала кража 155 тысяч рублей
Подарком для тулячки на 8 марта стала кража 155 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.