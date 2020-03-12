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Владимир Путин наградил директора тульского лицея Веру Сошневу
Вера Витальевна удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Директор тульского гуманитарно-математического лицея № 1 имени Героя России Д. Е. Горшкова, член Общественной палаты Тульской области Вера Сошнева, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Соответствующий Указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту документа, награду Вере Витальевне вручили за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу.
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