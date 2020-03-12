Подарком для тулячки на 8 марта стала кража 155 тысяч рублей

В Туле полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. Жертвой преступления стала 40-летняя жительница Привокзального района. После праздничного застолья, приуроченного к Международному женскому дню, она обнаружила, что из квартиры исчезли 155 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские выяснили, что к краже причастен 30-летний неработающий ранее судимый гость потерпевшей. По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».