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Подарком для тулячки на 8 марта стала кража 155 тысяч рублей

Подарком для тулячки на 8 марта стала кража 155 тысяч рублей

Ранее судимый «даритель» задержан полицейскими, возбуждено уголовное дело.

В Туле полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. Жертвой преступления стала 40-летняя жительница Привокзального района. После праздничного застолья, приуроченного к Международному женскому дню, она обнаружила, что из квартиры исчезли 155 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские выяснили, что к краже причастен 30-летний неработающий ранее судимый гость потерпевшей. По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:54 +3
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