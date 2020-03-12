Где в Туле 13 марта не будет электроэнергии
Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлеткросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Седова, 12, 14,
- пр-д Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- пр-д Верхний, 12,
- ул. Бывший Монастырь, 1,
- пр-д Верхний,
- ул. Батищева, 2-14 (чётн.),
- пр-д Нижний, 3, 4, 5, 8,
- пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11 (нечётн.),
- ул. Дементьева, 15-а, 17-а, 19-а, 21-а, 23, 23-а,
- ул. Лазо, 16-28, 32, 34 (чётн.), 13-31 (нечётн.),
- ул. Станиславского, 64,
- ул. Гастелло, 52-64 (чётн.),
- ул. Нестерова, 78-88 (чётн.), 79-91 (нечётн.), 88-а,
- ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-85 (нечётн.), 82-б, 86-а, 78-а,
- ул. Кутузова, 66, 68, 70, 72,
- ул. Белинского, 54-82 (чётн.), 59-83 (нечётн.), 85-а,
- ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.),
- ул. Матросова, 10-22, 26-36 (чётн.), 9, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 34, 7, 19, 21,
- ул. Комарова, 33,
- ул. П. Морозова, 2-18, 18-а (чётн.),
- ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 9-21, 19-б, 21-а (нечётн.),
- ул. Староникитская, 77-а, 77-б.
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