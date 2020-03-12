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В тульском роддоме состоялась торжественная выписка юбилейного малыша
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В тульском роддоме состоялась торжественная выписка юбилейного малыша

Варвара Чернова стала тысячным ребенком, появившимся на свет в Туле с начала года.

В Тульском областном перинатальном центре прошла государственная регистрация рождения юбилейного малыша. Составленная запись акта стала 1000 регистрацией рождения ребенка в Туле в 2020 году.

«Юбиляршей» стала дочь Анатолия и Анастасии Черновых Варвара. Она появилась на свет 5 марта. Родителям девочки вручили свидетельство о рождении, серебряный знак правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле», поздравительный адрес и подарок от губернатора Алексея Дюмина.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:18 +3
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