В тульском роддоме состоялась торжественная выписка юбилейного малыша

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Варвара Чернова стала тысячным ребенком, появившимся на свет в Туле с начала года.

В Тульском областном перинатальном центре прошла государственная регистрация рождения юбилейного малыша. Составленная запись акта стала 1000 регистрацией рождения ребенка в Туле в 2020 году.

«Юбиляршей» стала дочь Анатолия и Анастасии Черновых Варвара. Она появилась на свет 5 марта. Родителям девочки вручили свидетельство о рождении, серебряный знак правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле», поздравительный адрес и подарок от губернатора Алексея Дюмина.