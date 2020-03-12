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Перед началом матча «Арсенал – Рубин» туляки споют «Катюшу»

Перед началом матча «Арсенал – Рубин» туляки споют «Катюшу»

Проект «Песни памяти на стадионах» пройдёт на крупнейших спортивных площадках страны.

На стадионах и ледовых аренах в память о подвигах погибших в годы Великой Отечественной войны и в честь ныне живущих ветеранов болельщики и команды споют песни военного времени и песни о Великой Отечественной войне.

Народное исполнение пройдет на матчах Российской Премьер-лиги, Континентальной хоккейной лиги, Чемпионата Европы по футболу 2020 и других чемпионатов по всей России.

В субботу, 14 марта, в 19.00, перед началом матча «Арсенал» – «Рубин» болельщики всем стадионом споют одну из самых известных песен военных лет – «Катюшу». Билеты можно приобрести на сайте клуба и в кассах Центрального стадиона «Арсенал».

текст песни «Катюша»

Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила на берег Катюша,

На высокий берег на крутой.

 

Выходила, песню заводила

Про степного сизого орла,

Про того, которого любила,

Про того, чьи письма берегла.

 

Ой ты, песня, песенка девичья,

Ты лети за ясным солнцем вслед:

И бойцу на дальнем пограничье

От Катюши передай привет.

 

Пусть он вспомнит девушку простую,

Пусть услышит, как она поет,

Пусть он землю бережет родную,

А любовь Катюша сбережет.

 

Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила на берег Катюша,

На высокий берег на крутой.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 19:45 +5
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