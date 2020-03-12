Тульские родители смогут получить дополнительные пособия на детей от 3 до 7 лет

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Как сообщают в Минтруде, нововведение коснется семей, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума в регионе и в которых несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет. Выплаты назначат на каждого несовершеннолетнего, а выплачиваемые регионом пособия останутся неизменными.

Пособие составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка – в среднем по стране это около 5,5 тыс. рублей. В Тульской области эта выплата составит 5 213 рублей в месяц.

Чтобы оформить выплаты, достаточно электронного заявления. Форма заявления будет единой, никаких дополнительных справок предоставлять не нужно. Ведомства сами запросят и проверят данные о доходах семьи.

Заявление можно подать через портал госуслуг. Для тех граждан, у которых нет личного кабинета на портале госуслуг, сохранятся и традиционные возможности подачи заявления – через МФЦ или органы социальной защиты.

Несмотря на то, что нововведение вступает в силу с 1 июля 2020 года, семья получит выплату за первые шесть месяцев текущего года, если к 1 января ребенку уже исполнилось три года.

Если 3 года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату с момента достижения ребенком возраста 3 лет. Например, если 3 года малышу исполнилось в апреле, то семья получит деньги за 3 месяца.