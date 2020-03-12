Разгром аптеки в Щекино: на хулигана завели уголовное дело

Кадр из видео.

Мужчина молотком побил витрины в одной из аптек.

В Щёкино на мужчину, который устроил погром в аптеке, завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Напомним, происшествие случилось накануне на улице Юбилейной. Неадекватный человек побил витрины молотком. Злодея задержали прибывшие на место полицейские.

– Неработающего 59-летнего жителя Советска доставили в отдел МВД для разбирательства. У подозреваемого изъят молоток, которым тот, предположительно, совершал противоправное деяние, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Полицейские устанавливают мотивы преступления.