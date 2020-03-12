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В Туле на ул. Демонстрации ограничат движение и остановку транспорта
Фото из архива Myslo.

В Туле на ул. Демонстрации ограничат движение и остановку транспорта

Это ограничение связано с проведением ярмарки «Тула православная».

В Туле 16 марта с 15.00 до 18.00 на улице Демонстрации введут временные ограничения на движение и остановку транспорта.

Такая мера связана с проведением ежегодной региональной выставки-ярмарки «Тула православная».

Для обеспечения безопасности дорожного движения запретят остановку и стоянку всех видов транспорта в Туле по ул. Демонстрации на участке от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Первомайской.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 17:20 +1
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ограничение движения транспортаограничение стоянки и парковки

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