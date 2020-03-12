В Туле на ул. Демонстрации ограничат движение и остановку транспорта

Фото из архива Myslo.

В Туле 16 марта с 15.00 до 18.00 на улице Демонстрации введут временные ограничения на движение и остановку транспорта.

Такая мера связана с проведением ежегодной региональной выставки-ярмарки «Тула православная».

Для обеспечения безопасности дорожного движения запретят остановку и стоянку всех видов транспорта в Туле по ул. Демонстрации на участке от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Первомайской.