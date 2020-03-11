На дороги Тульской области дополнительно выделят 151 млн рублей
Об этом рассказал на брифинге министр финансов Тульской области Александр Климов.
Доходы регионального бюджета увеличились на 0,9 млрд рублей (с 84,8 до 85,7 млрд), увеличились и расходы – на 1,9 млрд рублей (с 90,4 до 92,3 млрд). За счет остатков средств с начала года увеличен объем дорожного фонда региона – на 151 млн рублей.
Министерство здравоохранения также получит средства на проведение мероприятий на Год здоровья – порядка 123 млн рублей. Выделенные деньги пойдут на ремонт медицинского колледжа, ремонт и содержание спецфонда, покупку тренажеров и оборудования для Центра детской неврологии и другого.
На 2020 год дополнительно из федерального бюджета выделят 530,8 млн рублей на реализацию социальных мер. Из регионального бюджета дополнительно выделят 124,6 млн рублей на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет в семьях со средним доходом ниже прожиточного минимума. Сумма выплаты составит 5 213 рублей в месяц. Семьи будут получать ее с 1 июля.
В проекте уточнения бюджета дополнительно на празднование 75-летия Победы включено 10,4 млн рублей. Из бюджета также выделили 3,4 млн рублей министерству молодежной политики на историческую реконструкцию «Живой урок истории» и обеспечение волонтеров и юнармейцев брендированной одеждой. Министерство культуры дополнительно получит 7 млн рублей, из них 2 млн потратят на гранты на тематические проекты.
В плановом периоде 2021-2022 гг. увеличат расходы на государственную соцпомощь – на 80,3 млн рублей, а ежегодно из федеральных средств на социальные нужды в региональный бюджет будет поступать 217,1 млн рублей.
Если вспомнить бюджет на 2019 год в Тульской области, то доходы региона предлагалось увеличить на 3 697,8 млн рублей (с 72 908,4 млн рублей до 76 606,2 млн рублей) или на 5,1%.
Расходы бюджета области на 2019 год предлагается в целом увеличить на 3 697,8 млн рублей (с 77 623,7 млн рублей до 81 321,5 млн рублей) или на 4,8% относительно первоначально утвержденного бюджета.