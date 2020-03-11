На дороги Тульской области дополнительно выделят 151 млн рублей

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Доходы регионального бюджета увеличились на 0,9 млрд рублей (с 84,8 до 85,7 млрд), увеличились и расходы – на 1,9 млрд рублей (с 90,4 до 92,3 млрд). За счет остатков средств с начала года увеличен объем дорожного фонда региона – на 151 млн рублей.

Министерство здравоохранения также получит средства на проведение мероприятий на Год здоровья – порядка 123 млн рублей. Выделенные деньги пойдут на ремонт медицинского колледжа, ремонт и содержание спецфонда, покупку тренажеров и оборудования для Центра детской неврологии и другого.

На 2020 год дополнительно из федерального бюджета выделят 530,8 млн рублей на реализацию социальных мер. Из регионального бюджета дополнительно выделят 124,6 млн рублей на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет в семьях со средним доходом ниже прожиточного минимума. Сумма выплаты составит 5 213 рублей в месяц. Семьи будут получать ее с 1 июля.

В проекте уточнения бюджета дополнительно на празднование 75-летия Победы включено 10,4 млн рублей. Из бюджета также выделили 3,4 млн рублей министерству молодежной политики на историческую реконструкцию «Живой урок истории» и обеспечение волонтеров и юнармейцев брендированной одеждой. Министерство культуры дополнительно получит 7 млн рублей, из них 2 млн потратят на гранты на тематические проекты.

В плановом периоде 2021-2022 гг. увеличат расходы на государственную соцпомощь – на 80,3 млн рублей, а ежегодно из федеральных средств на социальные нужды в региональный бюджет будет поступать 217,1 млн рублей.

Если вспомнить бюджет на 2019 год в Тульской области, то доходы региона предлагалось увеличить на 3 697,8 млн рублей (с 72 908,4 млн рублей до 76 606,2 млн рублей) или на 5,1%.

Расходы бюджета области на 2019 год предлагается в целом увеличить на 3 697,8 млн рублей (с 77 623,7 млн рублей до 81 321,5 млн рублей) или на 4,8% относительно первоначально утвержденного бюджета.