На реализацию нацпроектов в трехлетнем бюджете Тульской области предусмотрено свыше 17 млрд рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр сообщил, что региональное правительство направило в Тульскую областную Думу пакет уточнений в бюджет региона на 2019 год и плановый период двух последующих лет.



В частности, доходы бюджета области на 2019 год предлагается увеличить на 3 697, 8 млн рублей (с 72 908,4 млн рублей до 76 606, 2 млн рублей) или на 5,1%. Расходы бюджета области на 2019 год предлагается в целом увеличить на 3 697, 8 млн. рублей (с 77 623,7 млн рублей до 81 321,5 млн рублей) или на 4,8% относительно первоначально утвержденного бюджета.



По словам Владимира Юдина, дополнительное финансирование получат:

министерство транспорта и дорожного хозяйства — 1 млрд 322 млн рублей;

министерство экономического развития — 359,3 млн рублей,

министерство здравоохранения — 276,4 млн рублей,

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства — на 275,3 млн рублей,

министерство образования — 156,6 млн рублей,

министерство культуры — 124,3 млн рублей,

другие органы исполнительной власти — 523,8 млн рублей.

Министр также сообщил, что на реализацию национальных проектов в Тульской области на период 2019—2021 годов в бюджете Тульской области предусмотрено 17 млрд 254,4 млн рублей, в том числе 10 млрд 831,1 млн за счет средств федерального бюджета, 6 млрд 423,3 млн рублей за счет собственных средств области.



Объем средств на реализацию национальных проектов в 2019 году предусмотрен в сумме 7 млрд 304,1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 4 млрд 495,4 млн рублей, за счет собственных средств бюджета области — 2 млрд 808,7 млн рублей.