В Тульской области 108 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

Кроме того, ранее были обследованы 97 туляков.

В Тульской области под медицинским наблюдением находятся 108 человек, прибывших из неблагополучных стран. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

На базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» ранее были лабораторно обследованы 97 человек, у них результаты на коронавирус (2019-nCoV) отрицательные.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации гражданам, вернувшимся из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, рекомендуется: