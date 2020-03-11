В Тульской области 108 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
Кроме того, ранее были обследованы 97 туляков.
В Тульской области под медицинским наблюдением находятся 108 человек, прибывших из неблагополучных стран. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
На базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» ранее были лабораторно обследованы 97 человек, у них результаты на коронавирус (2019-nCoV) отрицательные.
В связи с осложнением эпидемиологической ситуации гражданам, вернувшимся из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, рекомендуется:
- передавать сведения о своем месте и датах пребывания, возвращения, контактной информации на горячую линию минздрава Тульской области по телефону +7 (910) 701-03-03 либо в медицинскую организацию по месту прикрепления;
- по месту жительства (пребывания) на время медицинского наблюдения в течение 14 дней с момента прибытия, по возможности проживать в отдельной комнате. Предпочтительной формой изоляции является пребывание в отдельном жилом помещении (дача, квартира и др.);
- максимально ограничить свои контакты;
- как можно чаще мыть руки с мылом или обрабатывать спиртосодержащими салфетками, дезинфицирующими спреями;
- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома и незамедлительно обращаться в больницу для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций.
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