Синоптики рассказали, сколько продлится аномально теплая погода

Фото Алексея Горохова.

Аномально теплая погода в Центральной России задержится до выходных, прогнозирует центр «Фобос».

Москву и область ожидают переменная облачность и дожди, которые будут идти до пятницы. В Тульской области даже возможен снег. Температура воздуха в нашем регионе будет колебаться от +7 до +11 градусов.

Ожидается, что на выходных столбик термометров опустится до -1 градуса днем и до -5 градусов ночью. Такие показатели как раз характерны для первого месяца весны, отмечают метеорологи.