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Синоптики рассказали, сколько продлится аномально теплая погода
Фото Алексея Горохова.

Синоптики рассказали, сколько продлится аномально теплая погода

На выходных столбики термометров в Тульской области опустятся до -1°С.

Аномально теплая погода в Центральной России задержится до выходных, прогнозирует центр «Фобос».

Москву и область ожидают переменная облачность и дожди, которые будут идти до пятницы. В Тульской области даже возможен снег. Температура воздуха в нашем регионе будет колебаться от +7 до +11 градусов.

Ожидается, что на выходных столбик термометров опустится до -1 градуса днем и до -5 градусов ночью. Такие показатели как раз характерны для первого месяца весны, отмечают метеорологи.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 17:40 +2
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