Фото ГИБДД.
«Цветочный патруль»: тульские гаишники дарили девушкам цветы
Акция стала в Тульской области уже доброй традицией.
8 марта сотрудники тульской Госавтоинспекции совместно с группой автомобильных компаний региона провели праздничное мероприятие «Цветочный патруль»: вручали женщинам-водителям цветы и поздравляли их с наступившей весной.
Для многих девушек подобная встреча с сотрудниками ГИБДД была полной неожиданностью, но неожиданностью приятной. Прощаясь, стражи дорог желали каждой автоледи добра, любви, весны и безопасных дорог.
Также сотрудники ГИБДД совместно с отрядами Юных инспекторов движения поздравили девушек в Ефремове и Новомосковске.
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