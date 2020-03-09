«Цветочный патруль»: тульские гаишники дарили девушкам цветы

Фото ГИБДД.

Акция стала в Тульской области уже доброй традицией.

8 марта сотрудники тульской Госавтоинспекции совместно с группой автомобильных компаний региона провели праздничное мероприятие «Цветочный патруль»: вручали женщинам-водителям цветы и поздравляли их с наступившей весной.

Для многих девушек подобная встреча с сотрудниками ГИБДД была полной неожиданностью, но неожиданностью приятной. Прощаясь, стражи дорог желали каждой автоледи добра, любви, весны и безопасных дорог.



Также сотрудники ГИБДД совместно с отрядами Юных инспекторов движения поздравили девушек в Ефремове и Новомосковске.