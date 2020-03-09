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«Цветочный патруль»: тульские гаишники дарили девушкам цветы
Фото ГИБДД.

«Цветочный патруль»: тульские гаишники дарили девушкам цветы

Акция стала в Тульской области уже доброй традицией.

8 марта сотрудники тульской Госавтоинспекции совместно с группой автомобильных компаний региона провели праздничное мероприятие «Цветочный патруль»: вручали женщинам-водителям цветы и поздравляли их с наступившей весной.

Для многих девушек подобная встреча с сотрудниками ГИБДД была полной неожиданностью, но неожиданностью приятной. Прощаясь, стражи дорог желали каждой автоледи добра, любви, весны и безопасных дорог.

Также сотрудники ГИБДД совместно с отрядами Юных инспекторов движения поздравили девушек в Ефремове и Новомосковске.

 

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Цветочный патруль в Туле, Фото: 1
Цветочный патруль в Туле, Фото: 2
Цветочный патруль в Туле, Фото: 3
Цветочный патруль в Туле, Фото: 4
Цветочный патруль в Туле, Фото: 5
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Цветочный патруль в Туле, Фото: 8
Цветочный патруль в Туле, Фото: 9
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9 марта, в 10:01 +6
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