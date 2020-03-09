Queen, Nirvana и Metallica на альте: билеты уже в продаже

Музыкант представит вашему вниманию потрясающие инструментальные обработки мировых рок-хитов Queen, Nirvana, Metallica, AC/DC и The White Stripes. В программе Live Concert также примут участие Сергей Митрофанов (электрогитара), Алексей Грибков (бас), Вадим Жеков (клавиши) и Павел Ануфриев (ударные). Подобный музыкальный формат сегодня набирает популярность во всем мире — фантастический замес звучания солирующего смычкового инструмента и всеобъемлющей мощи рока раскрывает хорошо знакомые музыкальные темы с совершенно новой стороны. Остап Альтман — профессиональный музыкант (альт), харизматичный артист и настоящий шоумен. Он сумеет вас удивить! Вход с 19.00. Начало концерта в 20.00.

Билеты на концерт (12+) уже в продаже на Myslo-кассе! Вы можете приобрести их онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

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