Queen, Nirvana и Metallica на альте: билеты уже в продаже
23 апреля в Concert Hall выступит альтист Остап Альтман.
Музыкант представит вашему вниманию потрясающие инструментальные обработки мировых рок-хитов Queen, Nirvana, Metallica, AC/DC и The White Stripes.
В программе Live Concert также примут участие Сергей Митрофанов (электрогитара), Алексей Грибков (бас), Вадим Жеков (клавиши) и Павел Ануфриев (ударные).
Подобный музыкальный формат сегодня набирает популярность во всем мире — фантастический замес звучания солирующего смычкового инструмента и всеобъемлющей мощи рока раскрывает хорошо знакомые музыкальные темы с совершенно новой стороны.
Остап Альтман — профессиональный музыкант (альт), харизматичный артист и настоящий шоумен. Он сумеет вас удивить!
Вход с 19.00. Начало концерта в 20.00.
Билеты на концерт (12+) уже в продаже на Myslo-кассе! Вы можете приобрести их онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
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