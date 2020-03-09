«В гости без приглашения» обошлось 20-летнему туляку в 9 месяцев исправработ

В Туле вынесен приговор по незаконному проникновению в жилище.

Как сообщает прокуратура Центрального района Тулы, 20-летнего туляка осудили за совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

В суде установлено, что в ноябре 2019 года, молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в жилище потерпевших против их воли, выбив входную дверь.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 9 месяцев с удержанием 20% заработка в доход государства.