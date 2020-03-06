Тулячки завоевали 7 медалей на первенстве ЦФО по спортивной гимнастике

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В межрегиональных соревнованиях приняли участие юниорки в возрасте от 11 до 15 лет.

Первенство округа прошло в спорткомплексе тульской МБУ СШОР «Спортивная гимнастика». В Тулу приехали 136 юных гимнасток из Белгородской, Брянской, Владимирской, Московской, Липецкой, Смоленской, Воронежской, Ивановской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей.

Состязались спортсменки в нескольких спортивных дисциплинах: многоборье, опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения. По итогам первенства гимнастки из Тульской области завоевали 7 медалей из 21. Победители этих соревнований представят ЦФО на всероссийском первенстве.