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Тульские школьники могут принять участие в финансовых уроках
Фото: vestikavkaza.ru

Тульские школьники могут принять участие в финансовых уроках

Занятия, проводимые специалистами Банка России, рассчитаны на учеников 6-11 классов.

Продолжается весенняя сессия просветительского проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности. Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу». Занятия продлятся до 24 апреля.

Уроки ведут лекторы – практики и профессионалы финансового рынка, эксперты Банка России. Основные темы уроков: правила обращения с деньгами, основы кибербезопасности, советы по открытию бизнеса, знакомство с финансовыми инструментами и стратегиями инвестирования.

С начала года в Тульской области прошли 170 уроков, в которых приняли участие 60 школ. К проекту также присоединились несколько техникумов и учреждений для детей-сирот.

Подключиться к эфирам может любая школа – достаточно зарегистрироваться на сайте проекта, ознакомиться с расписанием и выбрать урок.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +4
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