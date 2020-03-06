Тульские школьники могут принять участие в финансовых уроках

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Продолжается весенняя сессия просветительского проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности. Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу». Занятия продлятся до 24 апреля.

Уроки ведут лекторы – практики и профессионалы финансового рынка, эксперты Банка России. Основные темы уроков: правила обращения с деньгами, основы кибербезопасности, советы по открытию бизнеса, знакомство с финансовыми инструментами и стратегиями инвестирования.

С начала года в Тульской области прошли 170 уроков, в которых приняли участие 60 школ. К проекту также присоединились несколько техникумов и учреждений для детей-сирот.

Подключиться к эфирам может любая школа – достаточно зарегистрироваться на сайте проекта, ознакомиться с расписанием и выбрать урок.