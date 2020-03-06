новости
новости
Регистрация
На Медвенско-Осетровском водозаборе заменят 900 метров ветхих труб
Фото: пресс-служба АО "Тулагорводоканал"

На Медвенско-Осетровском водозаборе заменят 900 метров ветхих труб

Работы проводятся в рамках реализации трехлетней программы по замене ветхих участков сетей водоснабжения.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина сотрудники АО «Тулагорводоканал» приступили к замене участка железобетонного водовода III подъема Медвенско – Осетровского водозабора в районе ВНС «Щегловская».

Планируется заменить 900 метров ветхих труб на современную трубу из полиэтилена низкого давления, в том числе участки под Веневским шоссе и железнодорожными путями в районе ВНС «Щегловская», применяя технологию бестраншейной прокладки.

Специалисты выполняют работы по сварке полиэтиленовой трубы, земельные и подготовительные работы для бестраншейной прокладки. Работы планируется завершить к началу лета.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:27 +2
Другие статьи по темам
Событие
Медвенско-Осетровский водозаборзамена трубводопроводремонтные работыТулагорводоканал
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячки завоевали 7 медалей на первенстве ЦФО по спортивной гимнастике
Тулячки завоевали 7 медалей на первенстве ЦФО по спортивной гимнастике
Выходные в Тульской области будут теплыми и дождливыми
Выходные в Тульской области будут теплыми и дождливыми
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.