На Медвенско-Осетровском водозаборе заменят 900 метров ветхих труб

Фото: пресс-служба АО "Тулагорводоканал"

Работы проводятся в рамках реализации трехлетней программы по замене ветхих участков сетей водоснабжения.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина сотрудники АО «Тулагорводоканал» приступили к замене участка железобетонного водовода III подъема Медвенско – Осетровского водозабора в районе ВНС «Щегловская».

Планируется заменить 900 метров ветхих труб на современную трубу из полиэтилена низкого давления, в том числе участки под Веневским шоссе и железнодорожными путями в районе ВНС «Щегловская», применяя технологию бестраншейной прокладки.

Специалисты выполняют работы по сварке полиэтиленовой трубы, земельные и подготовительные работы для бестраншейной прокладки. Работы планируется завершить к началу лета.