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В Туле спецназовцы Росгвардии провели тактические учения: видео
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В Туле спецназовцы Росгвардии провели тактические учения: видео

Бойцы отработали действия по поиску и задержанию вооруженных преступников.

На тактико-специальном занятии сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Тульской области повышали профессиональные навыки в тактической, инженерной, медицинской, огневой и высотной подготовке.

Росгвардейцы отработали действия щитовой группы по задержанию и уничтожению вооруженного преступника в здании и штурм здания при помощи высотного снаряжения. Кроме того, во время учений спецназовцы вынесли с места проведения операции условного раненого.

«Одна из задач спецподразделений Росгвардии – работа на опережение. Нужно быть быстрее своего противника», – отметил начальник группы сил специального назначения Управления Росгвардии по Тульской области капитан Алексей Б.

Офицер подчеркнул, что подобные занятия регулярно проводятся для совершенствования профессиональных навыков сотрудников спецподразделений для качественного и эффективного выполнения ими служебно-боевых задач.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:45 +6
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