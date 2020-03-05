На Совете законодателей в Туле обсудили проблемные вопросы регионов

Совет законодателей ЦФО при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО проходил в Тульском музее оружия. Заседание вел председатель Совета Алексей Шапошников, возглавляющий Мосгордуму. Основная тема повестки – реализация послания Президента.

– В Послании Президента РФ были озвучены ключевые социально-экономические вопросы, решение которых – приоритет в работе органов власти всех уровней, – заявил Алексей Шапошников. – Часть инициатив должна быть реализована на уровне субъектов, в частности по обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов и расширению политики социального контракта. Нашей основной задачей, как региональных парламентов, является оперативное внесение изменений в законодательство и приведение его в соответствие с федеральным с учетом тезисов президента.

– Совет законодателей ЦФО – это площадка для обсуждения актуальных вопросов и выработки законодательных инициатив, – сказал в приветственном слове законодателям губернатор Тульской области Алексей Дюмин. – Нам всем нужно активнее задействовать её для обсуждения и продвижения законодательных инициатив регионов, для решения проблем, которые касаются всех субъектов.

Глава региона привел конкретные примеры ситуаций, в которых требуется такое продвижение. Например, Тульская область в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» внедряет систему весогабаритного контроля. В областном дорожном фонде на это заложено 1,4 млрд руб. Но штрафы за нарушение большегрузами норм по весу и габариту в полном объеме будут зачисляться в федеральный бюджет. Алексей Дюмин предложил законодателям ЦФО выйти с инициативой – чтобы средства от взимаемых штрафов шли в бюджеты регионов.

Еще один пример. С 1 июля 2019 года застройщики работают по эскроу-счетам – для защиты средств дольщиков. Но действующее законодательство не предусматривает открытие таких счетов органами госвласти и местного самоуправления. А значит, региональные администрации не имеют права участвовать в долевом строительстве в рамках программы переселения. Ситуация также может быть исправлена по инициативе законодателей.

Напомнил Алексей Дюмин и о мусорной реформе. Региональным законом установлена административная ответственность за сброс мусора в неустановленных местах. Но есть позиция Верховного суда и минюста РФ – субъект не вправе устанавливать такого рода ответственность. Эти вопросы должны регулироваться Кодексом об административных правонарушениях. И соответствующие статьи в ряде субъектов признаны Верховным судом противоречащими закону. Необходимо урегулировать этот вопрос на уровне Российской Федерации. Иначе регионы лишатся инструментов для борьбы с мусором.

Эти вопросы, по словам Алексея Шапошникова, законодатели обязательно обсудят на очередном Совете.

Совет законодателей ЦФО обсудил подготовку к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Гостям показали документальный фильм об истории города-героя. Алексей Дюмин рассказал о Большой Засечной черте и ее роли в охране южных подступов к Москве, о подвиге туляков, не пустивших врага к столице в годы Великой Отечественной войны. И пригласил законодателей на празднование 500-летия Тульского кремля и 640-летия Куликовской битвы.

– Каждый туляк знает слова маршала Жукова о том, что «в разгроме немецких войск под Москвой Туле и ее жителям принадлежит выдающаяся роль». Поддержка ветеранов, гражданское воспитание молодежи, сохранение мемориалов – постоянная, системная работа в нашем регионе, – рассказал законодателям Сергей Харитонов, председатель Тульской облдумы. – Мы увидели огромный интерес к истории малой Родины, когда в 2015 году приняли закон о почетных званиях городов и населенных пунктов воинской доблести Тульской области. Указом губернатора звания уже присвоены пятнадцати городам и селам.

По словам спикера Тульской облдумы, в Тульской области проживают 12843 ветерана Великой Отечественной войны, из них 111 инвалидов и 404 участника войны, 863 бывших несовершеннолетних узника концлагерей и 11 273 труженика тыла. Все ветераны реализовали свое законное право на улучшение жилищных условий. Выполнены заявки о материальной помощи на ремонт жилья ветеранам. Более тысячи ветеранов получают социальные услуги. Тульская область – пилотный регион по реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Ею уже пользуются 283 ветерана. А с начала 2020 года инвалиды и участники войны могут получить ежегодную выплату в размере 25 тысяч рублей на санаторно-курортное лечение.

– Все наши герои, защитники Отечества являются постоянными участниками мероприятий патриотической направленности. Ежегодно в памятные даты по территории региона курсируют «Поезда Победы», в области пройдут два масштабных фестиваля - детский творческий форум «Мы правнуки славной Победы» и фестиваль творчества людей старшего поколения. XX фестиваль авторской песни, который состоится на первом поле ратной славы России – Куликовом, также будет посвящен юбилею Победы, – рассказал Сергей Харитонов.

Еще одна важная тема заседания Совета законодателей – внесение изменений в Конституцию страны.

– Как отметил в Послании Владимир Путин, действующую Конституцию принимали десятилетия назад. Положение дел в стране с тех пор кардинально изменилось, – сказал Алексей Дюмин и напомнил, что в рабочую группу по обсуждению поправок в Основной закон входит председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов.

– Состоялось 12 заседаний рабочей группы, мы трижды встречались с президентом Владимиром Путиным. Работа над законопроектом о поправках в Конституцию продолжается. Почти 900 предложений поступило в рабочую группу по разным направлениям, – рассказал Сергей Харитонов. – В итоговый текст поправок, которые глава государства внес в Госдуму ко второму чтению, вошли и наши инициативы. В частности, предложение о создании федеральных территорий. Это зоны с особым режимом управления, которые не входят в состав какого-либо субъекта Федерации. Например, места размещения военно-стратегических объектов или особые охраняемые природные территории.

По словам спикера Тульской облдумы, ожидается, что в регионы закон о поправках в Конституции поступит до 11 марта.

По предложению председателя совета законодателей ЦФО Алексея Шапошникова Совет законодателей решил: 12 марта депутаты регионов ЦФО проведут внеочередные собрания, чтобы подготовить отзыв на федеральный законопроект.

– Дата всенародного голосования уже утверждена – 22 апреля 2020 года. Рассчитываем на высокую явку, поскольку закон имеет огромное значение для туляков. Мы с коллегами неоднократно его обсуждали. Положения о закреплении и расширении социальных гарантий, совершенствования системы публичной власти, усиления роли парламента, имеют безоговорочную поддержку, – отметил Сергей Харитонов. – Уверен, что депутаты закон одобрят, и мы продолжим активно встречаться с жителями, разъяснять, информировать их о президентских инициативах. Потому что главное слово в принятии новых положений Конституции должны сказать люди.