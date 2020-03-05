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Тульская семья отправила папу на перевоспитание в реалити-шоу
Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Ю"

Тульская семья отправила папу на перевоспитание в реалити-шоу

Вячеслав Маслов вызвался своими руками сделать ремонт, оставшись один на один с детьми и бытовыми заботами.

Родители двоих детей из Тулы Анна и Вячеслав Масловы, приняли участие в новом сезоне реалити-шоу «Дорогая, я забил!» на канале «Ю». Отец семейства Вячеслав очень креативно подходит к решению любых вопросов.

Например, во время первого признания в любви он подарил будущей супруге банан. А вот проводка в жилище Масловых уже долгое время держится на скотче. Глава семьи не работает, вместо решения хозяйственных вопросов лежит на диване, а ремонт затянулся на десять лет.

Анна трудится массажисткой и уже не знает, как добиться уюта в доме. Она пошла на крайние меры и обратилась в редакцию реалити-шоу «Дорогая, я забил!». Теперь задача Вячеслава – взять на себя ремонт, быт и воспитание детей, пока Анна отправится на заслуженный отдых.

Если отец семейства достойно пройдёт это испытание, он получит 100 тысяч рублей. Понаблюдать за стараниями туляка можно по четвергам, в 17.30, на телеканале «Ю».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:13 0
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