Тулячек приглашают пройти бесплатные обследования

Фото минздрава Тульской области.

Передвижные медицинские комплексы будут установлены в Туле, Алексине, Ефремове и Суворове.

Женщины смогут бесплатно сдать анализы и пройти маммографию и ультразвуковое исследование молочной железы, флюорографию легких, дерматоскопию, аутофлуоресцентную стоматоскопию и другие обследования.

Врачи-специалисты проведут консультации, дадут рекомендации по сохранению и укреплению здоровья, а при необходимости — направления на дообследование.

Акция «Женское здоровье» пройдет с 11.00 до 16.00.

Медицинские комплексы будут установлены по следующим адресам: