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Тулячек приглашают пройти бесплатные обследования
Фото минздрава Тульской области.

Тулячек приглашают пройти бесплатные обследования

7 марта в Тульской области пройдет профилактическая акция «Женское здоровье».

Передвижные медицинские комплексы будут установлены в Туле, Алексине, Ефремове и Суворове.

Женщины смогут бесплатно сдать анализы и пройти маммографию и ультразвуковое исследование молочной железы, флюорографию легких, дерматоскопию, аутофлуоресцентную стоматоскопию и другие обследования.

Врачи-специалисты проведут консультации, дадут рекомендации по сохранению и укреплению здоровья, а при необходимости — направления на дообследование.

Акция «Женское здоровье» пройдет с 11.00 до 16.00.

Медицинские комплексы будут установлены по следующим адресам:

  • в Туле — на площади у ТРЦ «Макси» (ул. Пролетарская, 2),
  • в Алексине — у поликлиники № 1 (ул. Героев Алексинцев, 13);
  • в Ефремове — на площадке гипермаркета «Магнит» (Тульское шоссе, 4-б);
  • в Суворове — на Дворцовой площади.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:32 +2
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