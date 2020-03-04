Фото минздрава Тульской области.
Тулячек приглашают пройти бесплатные обследования
7 марта в Тульской области пройдет профилактическая акция «Женское здоровье».
Передвижные медицинские комплексы будут установлены в Туле, Алексине, Ефремове и Суворове.
Женщины смогут бесплатно сдать анализы и пройти маммографию и ультразвуковое исследование молочной железы, флюорографию легких, дерматоскопию, аутофлуоресцентную стоматоскопию и другие обследования.
Врачи-специалисты проведут консультации, дадут рекомендации по сохранению и укреплению здоровья, а при необходимости — направления на дообследование.
Акция «Женское здоровье» пройдет с 11.00 до 16.00.
Медицинские комплексы будут установлены по следующим адресам:
- в Туле — на площади у ТРЦ «Макси» (ул. Пролетарская, 2),
- в Алексине — у поликлиники № 1 (ул. Героев Алексинцев, 13);
- в Ефремове — на площадке гипермаркета «Магнит» (Тульское шоссе, 4-б);
- в Суворове — на Дворцовой площади.
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