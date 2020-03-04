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В Узловском районе на мусорном полигоне погиб мужчина
Изображение prvideotv с сайта Pixabay

В Узловском районе на мусорном полигоне погиб мужчина

Пострадавшего задавил мусоровоз.

Как стало известно Myslo, накануне днем на мусорном полигоне в Узловой Тульской области было обнаружено тело 56-летнего жителя поселка Брусянский. Мужчина скончался от повреждений, которые получил попав под мусоровоз.
 
По предварительным данным, трагедия произошла в тот момент, когда водитель автомобиля выгружал мусор и сдавал назад. Не заметив человека, он совершил на него наезд. От полученных повреждений пострадавший скончался.
 
Местные жители рассказывают, что мужчина собирал металл и неоднократно приходил для этого на мусорный полигон. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:15 +2
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Узловский районТульская область

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