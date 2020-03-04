Коронавирус: 7 важных вопросов о личной гигиене, масках и мытье рук

А вы правильно моете руки? А вы их вообще моете? Давайте освежим знания о личной гигиене.

Доктор, мы все умрем?

Конечно. Бессмертным был только Кощей в сказке. Что касается смертности от коронавируса, то в настоящий момент она составляет 3,3%. Правда, эксперты говорят, что данные не очень достоверны и на самом деле процент значительно ниже, поскольку многие пациенты, которые перенесли коронавирус в легкой форме, не обращались в мед­учреждения, а значит, в статистику не попали.

Для сравнения: туберкулезом, от которого прививают с самого рождения, только за 2017 год в мире заболели 10 млн человек, а 1,6 млн человек умерли. Ежегодно гриппом, от которого тоже есть вакцины, заражаются до 5 млн человек во всем мире, а около полумиллиона погибают.

2000 вариаций вируса гриппа выявлено на сегодняшний день в мире.

Профессор Павел Воробьёв, председатель Московского городского научного общества терапевтов:

– Смерти от коронавируса разные. Так же как при гриппе, люди умирают зачастую не от самого вируса, а от инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности, обострений хронической болезни лёгких. Вирусная инфекция в данном случае становится спусковым крючком для развития различных осложнений, поэтому всегда во время эпидемий стариков умирает больше, чем молодых.

1892– год, когда русский микробиолог Ивановский впервые доказал существование вирусов – «существ, которые намного меньше бактерий». Но впервые люди увидели вирусы лишь после появления электронных микроскопов в середине XX века.

Маска защитит от вируса?

Вирус в переводе с латинского значит «слизистая жидкость» или «яд». Вирусы передаются воздушно-капельным и контактным путем. Когда инфицированный человек кашляет или чихает, капельки слизи могут попасть в нос, глаза или рот здорового человека. Поэтому эксперты ВОЗ и Минздрав РФ официально утверждают: маска нужна только заболевшим и тем, кто находится с ними в плотном контакте. А для здоровых они, скорее, бесполезны – на глаза-то вы их не натянете.

Китайские врачи предупреждают, что коронавирус может передаваться через слизистую глаз, поэтому тем, кто находится в непосредственном контакте с больными, в первую очередь медикам, следует носить защитные очки.

39 видов коронавирусов выявлено в мире.

Если больной начихал на предметы вокруг себя, а вы тут же стали всё это хозяйство трогать руками – вы в зоне риска. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, китайский вирус сохраняется 2 часа на стальных и медных поверхностях и, возможно, гораздо дольше на пластике и бумаге. Вирус гриппа может «выжить» на руках и других поверхностях 10 минут. А касание лица после прикосновений к загрязненным поверхностям или больным людям является одним из способов передачи вируса!



Советский социальный плакат «Поговорим о чистоте». 1957 год. Автор С. Андриевич.

Как правильно мыть руки?

Десятки научных исследований доказали: мытье рук сокращает количество инфекций примерно на 15-20%. А в детской среде и того больше. Например, исследователи университета Дании потребовали от учащихся начальной школы использовать дезинфицирующее средство для рук три раза в день. В результате этих мер на больничный отправилось на 66% меньше детей, чем в предыдущем году в пик аналогичной вирусной инфекции. Кстати, как часто ваш ребенок в школе моет руки с мылом, вы в курсе?

Исследование американских ученых показало, что только 5% людей правильно моют руки. Обычно мы тратим на это всего 6 секунд. А надо 20! Примерно столько, чтобы дважды от начала до конца спеть Happy Birthday to you.

ВОЗ подготовила инструкцию по мытью рук: смочите руки чистой водой, вспеньте мыло на каждой поверхности, потрите руки вместе в течение не менее 20 секунд, вымойте кончики пальцев и под ногтями, сполосните руки перед сушкой.

Вырабатывайте у себя и своих детей полезную привычку – не прикасаться к лицу, особенно к губам, носу или глазам грязными руками. И показывайте личным примером, когда надо мыть руки:

после кашля или чихания,

при уходе за больными,

до, во время и после приготовления пищи,

перед едой,

после использования туалета,

когда руки просто грязные,

после общения с животными.

40% человеческой ДНК состоит из остатков древних вирусов, которые в разные этапы инфицировали клетки наших предков.

Мыло или спирт?

Многолетнее исследование Мичиганского университета среди студентов показало, что использование дезинфицирующих средств на основе спирта для рук уменьшает распространение гриппа и прочих ОРВИ на 75%!

Мыть руки или дезинфицировать? Есть простая рекомендация ВОЗ: использовать дезсредства на спиртовой основе, когда вода и мыло недоступны. Например, в общественном транспорте.

Люди заражаются вирусом, когда прикасаются к лицу загрязненными руками, а мы это делаем, по статистике, 20-30 раз в час!

Используйте дезинфицирующие салфетки для обеззараживания окружающих предметов, особенно тех, что вы подносите к лицу. Кстати, вы давно протирали свой сотовый? А служебный телефон? А компьютерную мышку и клавиши ноутбука? А пульт телевизора? А выключатели электричества? Именно эти предметы, увы, грязнее, чем сиденье общественного унитаза.

Сколько живут вирусы

(Устойчивость вирусов тем выше, чем меньше влажность воздуха и ниже температура воздуха)

Коронавирус COVID-19 Вирус гриппа Ротавирус (кишечный) ОРВИ До 5 дней – на поверхностях в среде с влажностью 40% и температурой +22 градуса. До 9 часов в воздухе помещений при +22° С.

До 7 месяцев – в испражнениях больных.

До 7 дней – на поверхностях внутри помещений при 40% влажности и температуре +22 градуса.

Погибает в течение 15 минут при нагревании до 56 градусов. 5 минут – на руках.

До 2 месяцев – в водопроводной воде.

До 6 часов – на поверхности обеденного стола. Неустойчив ко всем дезинфекционным средствам. До 48 часов на металле и пластмассе. До 45 суток – в различных средах, на предметах, в том числе овощах и фруктах.

До 45 минут – на ткани и бумаге.

До 7 суток в холодильнике (от +3 до -4° С). И чем ниже температура, тем больше способность к заражению. Выдерживает нагрев до +50 градусов, устойчив к хлорированию и многим дезсредствам. До 20 минут – на коже человека.

До 11 суток на тканях (полотенца, платки и проч.). Погибает при температуре +60 градусов и выше.

Погибает при температуре +60 градусов и выше. Неустойчив ко всем дезинфекционным средствам. Неустойчив ко всем дезинфекционным средствам.

Что еще лучше не трогать?

Да всё, за что хватается масса народа, – перила в общественных зданиях, поручни в общественном транспорте, подлокотники кресел в самолетах и автобусах, ручки дверей, кнопки лифтов, банкоматов и прочих автоматов… Кстати, кнопки лучше нажимать не подушечкой, а костяшкой согнутого пальца.

Общественный транспорт, особенно тульские маршрутки, набитые в часы пик как бочки с селедкой, – идеальное место для распространения респираторно-вирусных заболеваний. Исследования ученых это подтверждают: люди, пользующиеся общественным транспортом во время вспышек гриппа и ОРВИ, заболевают в шесть раз чаще, чем те, кто не пользуется транспортом.

Если все-таки нужно ехать, выбирайте автобус, троллейбус или трамвай, а не маршрутки. А место в вагоне, по возможности, – подальше от прохода, ближе к окну. И всегда мойте/обеззараживайте руки, когда выйдете из транспорта.

20-500 нанометров – таковы размеры вирусов.

Лучший способ обойтись без вирусов – ходить или ездить на велосипеде. Это и для здоровья в целом полезнее, даже в отдаленной перспективе.

Заражение коронавирусом может произойти и через денежные купюры. Они, кстати, входят в топ самых грязных предметов в мире. И чем мельче купюры, тем они грязнее, – на каждой могут жить до 20 000 бактерий и вирусов. Впрочем, к монетам это тоже относится. Так что лучше пользоваться бесконтактной формой оплаты.

Российские эпидемиологи утверждают также, что вирус можно подхватить при поцелуях и рукопожатиях.

А как же отпуск?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует нам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019. Возвращать путевки или нет – решать вам, а мы подобрали рекомендации экспертов по безопасности в самолетах и аэропортах.

Согласно исследованиям, наибольший риск в самолетах представляет не рециркулированный воздух в салоне (он проходит через сложные фильтры), а капли, распространяемые пассажирами и персоналом при движении по проходам самолета. Поэтому если вы полетите (не обязательно в отпуск за границу, по России та же история), выбирайте место в середине самолета у окна и по возможности не вставайте с него всё время полета – так вы повысите свои шансы избежать инфекции. Опасными в самолете считаются места у прохода.

В аэропортах самые грязные вещи – пластиковые багажные подносы, куда вы складываете вещи при прохождении досмотра. По некоторым данным, они намного грязнее туалетов в тех же аэропортах!

А чем еще себя можно защитить?

Советы просты, как хозмыло: нормальный достаточный сон, сбалансированное питание и чистая вода, витамины, регулярная физическая нагрузка и соблюдение правил личной гигиены.

Не забывайте проветривать помещения, где вы живете и работаете. И делать влажную уборку – вирус хорошо сохраняется на частичках пыли в воздухе помещений до 4-х часов. А в сухом виде на поверхностях мебели и предметов интерьера он может выживать на протяжении нескольких недель.