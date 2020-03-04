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В Туле стартует конкурс на лучший скворечник
Фото из архива Myslo.

В Туле стартует конкурс на лучший скворечник

Победителя выберут 7 апреля.

В Туле стартовал конкурс на лучший скворечник — «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца». Участников будут оценивать по четырем номинациям:
 
  • «Оптимальный вариант» (отвечающий нуждам и стандартам жилья для птиц);
  • «Сказочный дворец» (самый красивый и оригинальный скворечник);
  • «Лучшая дуплянка»;
  • «Приз зрительских симпатий» (по итогам голосования на сайте Красной книги Тульской области).
Первый этап проходит на местном уровне в муниципальных образованиях совместно с благочиниями Тульской епархии до 1 апреля 2020 года включительно.
 
Второй этап проводится с 1 апреля 2020 года и включает в себя определение победителей областного Конкурса, в том числе путем голосования на сайте Красной книги.
 
Третий этап состоится 7 апреля 2020 года в 13.00 в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова.
 
Положение о проведении конкурса и возможность представить свою работу открыты на сайте Красной книги Тульской области redbooktula.ru в разделе «Акции и Конкурсы».
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:13 +6
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