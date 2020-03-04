В Туле стартует конкурс на лучший скворечник

Фото из архива Myslo.

В Туле стартовал конкурс на лучший скворечник — «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца». Участников будут оценивать по четырем номинациям:

«Оптимальный вариант» (отвечающий нуждам и стандартам жилья для птиц);

«Сказочный дворец» (самый красивый и оригинальный скворечник);

«Лучшая дуплянка»;

«Приз зрительских симпатий» (по итогам голосования на сайте Красной книги Тульской области).

Первый этап проходит на местном уровне в муниципальных образованиях совместно с благочиниями Тульской епархии до 1 апреля 2020 года включительно.

Второй этап проводится с 1 апреля 2020 года и включает в себя определение победителей областного Конкурса, в том числе путем голосования на сайте Красной книги.

Третий этап состоится 7 апреля 2020 года в 13.00 в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова .

Положение о проведении конкурса и возможность представить свою работу открыты на сайте Красной книги Тульской области redbooktula.ru в разделе «Акции и Конкурсы».