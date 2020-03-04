Скидка на услуги, мошенничество и патроны: за что в Тульской области будут судить налогового инспектора

Фото из архива Myslo.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России № 5 по Тульской области. Он обвиняется сразу по нескольким статьям Уголовного кодеса:

превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ),

покушение на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ),

незаконное хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По версии следствия, налоговик потребовал от одного из предпринимателей скидку на строительные работы, которые тот для него выполнял. В противном случае он грозил привлечь предпринимателя к административной ответственности и прекратить его предпринимательскую деятельность. Выгода для налоговика составила 200 тыс. рублей.

Кроме того, злоумышленник обманным путем попытался получить от предпринимателя 150 тыс. рублей за якобы выполнение действий, направленных на уменьшение налоговой задолженности его супруги. Однако довести до конца свои преступные действия не он смог, поскольку был задержан. При обыске в доме налоговика были обнаружены 16 патронов, которые тот хранил незаконно.



Уголовное дело направлено в Щекинский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.