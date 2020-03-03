новости
новости
Регистрация
В Туле за парковку на газонах будут штрафовать на 2 тысячи рублей

В Туле за парковку на газонах будут штрафовать на 2 тысячи рублей

С начала действия поправок к закону оштрафовали порядка 400 автовладельцев.

Сегодня, 3 марта прошел рейд сотрудников управления по административно-техническому надзору по парковкам на газонах. На пересечении улиц Каминского и Ф. Энгельса сотрудники ведомства обследовали территорию и выявляли нарушителей.

По словам начальника управления по административно-техническому надзору Василия Ростовцева, еженедельно составляются порядка 30 протоколов за нарушение размещения машин на «зеленых территориях».

Василий Ростовцев

– Сотрудники в ежедневном режиме при обследовании города обращают внимание в том числе и на транспортные средства, которые размещают на «зеленой территории» – газонах, цветниках, детских площадках и так далее.

 

Также начальник управления заявил, что рейды по выявлению нарушителей в весенний период активизировались. В зимнее время проводить подобные обследования и устанавливать вину было почти невозможно.

С начала действия закона порядка 400 жителей оштрафовали, хотя зарегистрированных нарушений выявлено гораздо больше.

 Активно поступают обращения от жителей, которые обращают внимание на подобные нарушения возле своих домой. Управление фиксирует все обращения и отрабатывает их. При подтверждении нарушений нарушители привлекаются к административной ответственности.

Депутат Тульской областной Думы Денис Бычков рассказал, что поправку в законопроект приняли в конце ноября 2019 года, поэтому судить о его эффективности пока не представляется возможным.

Денис Бычков

– Согласно новым поправкам, автовладельцев, которые ставят свои машины на зеленых территориях и детских площадках, ждет штраф в две тысячи рублей. Такая мера будет дисциплинировать водителей и освободит газоны от машин.

По мнению депутата, парковочных мест в городе недостаточно, ежегодно растет количество автомобилей, и задача чиновников создавать комфортную среду для всех горожан: не только автовладельцев, но и пешеходов.

Галерея
В Туле за парковку на газонах будут штрафовать на 2 тысячи рублей, Фото: 1
В Туле за парковку на газонах будут штрафовать на 2 тысячи рублей, Фото: 2
В Туле за парковку на газонах будут штрафовать на 2 тысячи рублей, Фото: 3
В Туле за парковку на газонах будут штрафовать на 2 тысячи рублей, Фото: 4
В Туле за парковку на газонах будут штрафовать на 2 тысячи рублей, Фото: 5
В Туле за парковку на газонах будут штрафовать на 2 тысячи рублей, Фото: 6
В Туле за парковку на газонах будут штрафовать на 2 тысячи рублей, Фото: 7
В Туле за парковку на газонах будут штрафовать на 2 тысячи рублей, Фото: 8
В Туле за парковку на газонах будут штрафовать на 2 тысячи рублей, Фото: 9
В Туле за парковку на газонах будут штрафовать на 2 тысячи рублей, Фото: 10
В Туле за парковку на газонах будут штрафовать на 2 тысячи рублей, Фото: 11
В Туле за парковку на газонах будут штрафовать на 2 тысячи рублей, Фото: 12
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Валерия Дьячкова
сегодня, в 19:33 +1
Другие статьи по темам
Люди
Василий РостовцевДенис Бычков
Место
Тулаулица Каминскогоулица Энгельса
Прочее
рейд по парковкам

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ко Дню Победы железнодорожники отремонтируют квартиры тульских ветеранов
Ко Дню Победы железнодорожники отремонтируют квартиры тульских ветеранов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.