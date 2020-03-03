В Туле за парковку на газонах будут штрафовать на 2 тысячи рублей

С начала действия поправок к закону оштрафовали порядка 400 автовладельцев.

Сегодня, 3 марта прошел рейд сотрудников управления по административно-техническому надзору по парковкам на газонах. На пересечении улиц Каминского и Ф. Энгельса сотрудники ведомства обследовали территорию и выявляли нарушителей.

По словам начальника управления по административно-техническому надзору Василия Ростовцева, еженедельно составляются порядка 30 протоколов за нарушение размещения машин на «зеленых территориях».

Василий Ростовцев – Сотрудники в ежедневном режиме при обследовании города обращают внимание в том числе и на транспортные средства, которые размещают на «зеленой территории» – газонах, цветниках, детских площадках и так далее.

Также начальник управления заявил, что рейды по выявлению нарушителей в весенний период активизировались. В зимнее время проводить подобные обследования и устанавливать вину было почти невозможно.

С начала действия закона порядка 400 жителей оштрафовали, хотя зарегистрированных нарушений выявлено гораздо больше.

– Активно поступают обращения от жителей, которые обращают внимание на подобные нарушения возле своих домой. Управление фиксирует все обращения и отрабатывает их. При подтверждении нарушений нарушители привлекаются к административной ответственности.

Депутат Тульской областной Думы Денис Бычков рассказал, что поправку в законопроект приняли в конце ноября 2019 года, поэтому судить о его эффективности пока не представляется возможным.

Денис Бычков – Согласно новым поправкам, автовладельцев, которые ставят свои машины на зеленых территориях и детских площадках, ждет штраф в две тысячи рублей. Такая мера будет дисциплинировать водителей и освободит газоны от машин.

По мнению депутата, парковочных мест в городе недостаточно, ежегодно растет количество автомобилей, и задача чиновников –создавать комфортную среду для всех горожан: не только автовладельцев, но и пешеходов.