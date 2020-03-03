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Главный пристав региона: об аресте имущества должников, долгах по ЖКХ и коллекторах
Фото из архива Myslo.

Главный пристав региона: об аресте имущества должников, долгах по ЖКХ и коллекторах

Также глава регионального УФССП рассказал о самых эффективных методах взыскания долгов.

Главный судебный пристав Тульской области Евгений Киреенков на расширенном заседании коллегии рассказал, что еще к одной социально значимой категории исполнительных производств, помимо алиментов, относится взыскание задолженности по заработной плате. В 2019 году фактическим исполнением окончено 2,5 тысячи исполнительных производств, взыскано более 48 млн рублей.

Кроме того, ежегодно увеличивается число исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам.

– Нельзя не затронуть такую категорию исполнительных производств, как взыскание задолженности по платежам в пользу ЖКХ. Всего по данной категории взыскано 212 млн рублей, что превышает взысканное за аналогичный период прошлого года на 36 млн рублей.

На особом контроле в Управлении находится вопрос исполнения судебных решений в пользу предприятий ТЭК. В 2019 году им была перечислена сумма в размере 266 млн рублей, — отметил Киреенков.

По словам главного пристава, также с физических лиц было взыскано более 1 млрд рублей по кредиторской задолженности.

Одной из эффективных мер погашения задолженности является наложение ареста на имущество должника и принудительная реализация имущества.

За прошлый год было арестовано имущества на 1,4 млрд рублей. После этого должники выплатили 344 млн рублей.

Также должникам запрещен выезд за пределы России. В прошлом году таких в Тульской области было более 75 тысяч человек.

 

Евгений Киреенков также отметил, что чрезвычайных происшествий в зданиях и помещениях судов, судебных участках мировых судей в текущем году не допущено.

В рамках оказания содействия в розыске лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, судебные приставы по ОУПДС задержали 153 человека.

Кроме того, за нарушение законодательства были выдворены из РФ 445 иностранцев и лиц без гражданства.

 

Судебные приставы контролируют деятельность коллекторов. В 2019 году Управление провело 14 проверок поднадзорных субъектов, рассмотрело 197 обращений от жителей.

Основной причиной жалоб на коллекторов является нарушение правил взаимодействия с должником.

Туляки, пострадавшие от действий коллекторов, могут обратиться за консультацией и помощью по телефону 8 (4872) 35-19-31.

 

Председатель комитета Тульской области по региональной безопасности Сергей Косов рассказал:

– Хочу отметить, что несмотря на сохраняющиеся на протяжении ряда лет тенденции роста количества исполнительных документов, а как следствие — увеличение нагрузки на каждого пристава-исполнителя, в регионе осуществляется эффективный надзор за исполнением судебных решений.

По его словам, на особом контроле у приставов должен находиться вопрос о взыскании алиментов с должников.

Также был озвучен ряд задач для ведомства на 2020 год.

 

Для того чтобы оперативно узнать о задолженности и погасить ее, УФССП России по Тульской области настоятельно рекомендует жителям  воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств».

В 2019 году без посещения отделов УФСПП с помощью указанного сервиса было оплачено более 524 млн рублей задолженности.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:52 0
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