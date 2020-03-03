Ко Дню Победы железнодорожники отремонтируют квартиры тульских ветеранов

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В преддверии 75-летия Великой Победы столичные железнодорожники отремонтируют квартиры и дома 83 ветеранам Великой Отечественной войны, в мирное время работавшим на железной дороге.

Восемь из них проживают в Тульской области. На эти цели будет направлено более 15 млн рублей. Объем работ определялся индивидуально. Для этого сотрудники предприятий и Совета ветеранов Тульского региона Московской железной дороги посетили каждого ветерана и изучили условия проживания.

Например, в доме бывшего машиниста Василия Васильевича Лазаренко, отметившего в январе столетний юбилей, железнодорожники уже заменили окна. Ремонтные работы будут также проведены на дому у ветеранов, проживающих в Москве, Брянской, Калужской, Московской, Орловской, Рязанской и Смоленской областях.