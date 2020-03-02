За неделю почти 6000 туляков заразились гриппом и ОРВИ

Эта цифра ниже эпидпорога. По данным Роспотребнадзора, чаще всего болеют школьники.

За последние семь дней в Тульской области зарегистрировано 5964 случаев гриппа и ОРВИ. Это почти на 23% ниже эпидпорога и на 22% ниже уровня заболеваемости предыдущей недели.

Самая высокая заболеваемость отмечается среди школьников – более 1200 случаев. По результатам лабораторного мониторинга сохраняется активная циркуляция вирусов гриппа. Из-за снижения посещаемости частично приостановлен образовательный процесс в одной группе детского сада.

Ситуацию контролируют специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области. Консультацию по профилактике гриппа и ОРВИ можно получить по телефонам: 37-33-25, 37-30-77 и 37-48-32.